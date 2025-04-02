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02 апреля 2025, 03:32 |
119
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МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»

Жозе высказался о Самюэле Это'о

02 апреля 2025, 03:32 |
119
0
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо высказался о бывшем футболисте «Барселоны» и «Интера» Самюэле Это'о.

«Трудно понять, как Самюэль Это'О никогда не выигрывал Золотой мяч с такой впечатляющей карьерой. Самюэль играл за лучшие команды в лучших лигах мира. Он забивал невероятное количество голов и преуспел в разных лигах.

Он играл в трех финалах Лиги чемпионов, выиграв два с «Барселоной» и забил в обоих финалах. Он также выиграл одну Лигу чемпионов с «Интером» и выиграл много чемпионских титулов. Он был лучшим нападающим в мире в течение нескольких лет, и я думаю, что он заслужил Золотой мяч, но это вещи вне нашего контроля», – сказал Моуриньо.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Самюэль Это'о Жозе Моуриньо
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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