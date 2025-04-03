ШАБЛИЙ: «Судаков будет частью большого клуба. Им давно интересуются в АПЛ»

Известный футбольный агент Вадим Шаблий оценил перспективы лидера донецкого «Шахтера» Георгия Судакова заиграть в Европе.

«Георгий очень заинтересован попробовать свои силы в одном из ведущих европейских клубов. Мы все открыты для предложений, и когда придет правильный момент, я уверен, что Георгий станет частью большого клуба. Им давно интересуются как клубы Премьер-лиги, так и клубы Серии А.

Для Судакова, как и для любого игрока, важно чувствовать поддержку и доверие со стороны тренера, и, конечно, такие известные тренеры как Гвардиола и Артета могли бы стать для него правильными наставниками», – сказал Шаблий.

В нынешнем сезоне Судаков провел за Шахтер 30 поединков во всех официальных турнирах, забив 12 голов и отдав три результативных передачи.

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