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  4. ШАБЛИЙ: «Судаков будет частью большого клуба. Им давно интересуются в АПЛ»
Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 09:32 |
648
5

ШАБЛИЙ: «Судаков будет частью большого клуба. Им давно интересуются в АПЛ»

Вадим Шаблий верит в успех лидера донецкого «Шахтера»

03 апреля 2025, 09:32 |
648
5
ШАБЛИЙ: «Судаков будет частью большого клуба. Им давно интересуются в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный футбольный агент Вадим Шаблий оценил перспективы лидера донецкого «Шахтера» Георгия Судакова заиграть в Европе.

«Георгий очень заинтересован попробовать свои силы в одном из ведущих европейских клубов. Мы все открыты для предложений, и когда придет правильный момент, я уверен, что Георгий станет частью большого клуба. Им давно интересуются как клубы Премьер-лиги, так и клубы Серии А.

Для Судакова, как и для любого игрока, важно чувствовать поддержку и доверие со стороны тренера, и, конечно, такие известные тренеры как Гвардиола и Артета могли бы стать для него правильными наставниками», – сказал Шаблий.

В нынешнем сезоне Судаков провел за Шахтер 30 поединков во всех официальных турнирах, забив 12 голов и отдав три результативных передачи.

Ранее Шаблий оценил перспективы Ваната в Серии А на фоне слухов об Интере и Лацио

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Вадим Шаблий Георгий Судаков Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 5
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Після афери з допінгістом, в АПЛ ніхто нічого не купить у кротовні, самі винні. Один раз розвели, другий раз вже не вийде.
Губозакаточну машинку Шаблію подаруйте
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0
Saar
🤣🤣🤣
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0
sashav2007
судячи з вчорашнього матчу - повне дно.... 
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0
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DaVinci
Якщо б раніше продали, то можна було б іти в той же Брайтон чи Борнмут. Це був би гарний трамплін до топ клубів. Або ж в Астон Віллу.
А зараз... Під новий проект Евертона можливо б і підійшов.
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0
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