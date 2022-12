ОФИЦИАЛЬНО. Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите покинул свой пост.

Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил Фабрицио Романо:

«Тите покидает Бразилию. Он больше не является главным тренером «Селесао» после поражения от Хорватии. Это конец».

Отметим, что Тите работал с командой с 2016 года, дважды вылетел в четвертьфинале ЧМ, а в 2019 году выиграл Кубок Америки.

Сегодня, 9 декабря, бразильцы покинули ЧМ после поражения от Хорватии в серии пенальти.

Tite leaves Brazil. He’s no longer the head coach of the Seleçao after the game lost vs Croatia. It’s over. 🚨🇧🇷 #WorldCup2022 pic.twitter.com/9UQW63Gfy6