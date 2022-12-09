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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 21:47 |
2852
4

ОФИЦИАЛЬНО. Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии

Всему виной неудача в матче с Хорватией

09 декабря 2022, 21:47 |
2852
4
ОФИЦИАЛЬНО. Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите покинул свой пост.

Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил Фабрицио Романо:

«Тите покидает Бразилию. Он больше не является главным тренером «Селесао» после поражения от Хорватии. Это конец».

Отметим, что Тите работал с командой с 2016 года, дважды вылетел в четвертьфинале ЧМ, а в 2019 году выиграл Кубок Америки.

Сегодня, 9 декабря, бразильцы покинули ЧМ после поражения от Хорватии в серии пенальти.

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Комментарии 4
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Дмитрий Иванов
Ну как потанцевал, клоун?
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-1
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ass36
Да такой позор, проиграть а бы кому стыдоба,  Бразилия конкретно дегродировала до неузнаваемости.
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-3
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