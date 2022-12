Нидерланды – Аргентина. Гакпо против Месси. Стартовые составы на матч

В пятницу, 9 декабря, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины.

Игра пройдет на стадионе на стадионе «Лусаил Айконик», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч:

Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Дюмфрис, де Йонг, де Рон, Бергвейн, Депай, Гакпо.

Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Л. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Макаллистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес, Месси.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

Here's how #NED and #ARG are looking ahead of this Quarter-final clash! 👇#FIFAWorldCup | #Qatar2022