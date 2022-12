Габриэл Жезус пропустит три месяца из-за травмы

Травма Габриэла Жезуса, полученная на ЧМ-2022, оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жезусу придется перенести операцию на колене.

По прогнозам врачей, Жезусу придется пропустить примерно три месяца после операции.

В нынешнем сезоне на счету Габриэла Жезуса 5 голов и 7 ассистов в 20 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. На ЧМ-2022 25-летний форвард успел провести 3 матча, результативными действиями не отличался.

Bad news for Arsenal. Gabriel Jesus will need to undergo surgery on the knee he injured at the World Cup, so it’s more serious than expected — confirmed as reported by @mcgrathmike. 🚨🚨🇧🇷 #AFC



Gabriel could miss several months, could be three months. pic.twitter.com/CTlW5lu7nA