Габриэл Жезус пропустит три месяца из-за травмы

Травма Габриэла Жезуса, полученная на ЧМ-2022, оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жезусу придется перенести операцию на колене.

По прогнозам врачей, Жезусу придется пропустить примерно три месяца после операции.

В нынешнем сезоне на счету Габриэла Жезуса 5 голов и 7 ассистов в 20 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. На ЧМ-2022 25-летний форвард успел провести 3 матча, результативными действиями не отличался.