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  4. Габриэл Жезус пропустит три месяца из-за травмы
Англия
06 декабря 2022, 18:18 |
163
0

Габриэл Жезус пропустит три месяца из-за травмы

Бразильский форвард «Арсенала» перенесет операцию на колене

06 декабря 2022, 18:18 |
163
0
Габриэл Жезус пропустит три месяца из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Травма Габриэла Жезуса, полученная на ЧМ-2022, оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жезусу придется перенести операцию на колене.

По прогнозам врачей, Жезусу придется пропустить примерно три месяца после операции.

В нынешнем сезоне на счету Габриэла Жезуса 5 голов и 7 ассистов в 20 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. На ЧМ-2022 25-летний форвард успел провести 3 матча, результативными действиями не отличался.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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