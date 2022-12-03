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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 13:52 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:53
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0

Бразилия потеряла двух игроков до конца ЧМ из-за травм

Габриэл Жезус и Алекс Теллес в Катаре больше не сыграют

03 декабря 2022, 13:52 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:53
3119
0
Бразилия потеряла двух игроков до конца ЧМ из-за травм
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Сборная Бразилии потеряла сразу двух игроков до конца чемпионата мира 2022 года из-за травм. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Речи идет о фланговом защитнике «Севильи» Алексе Теллесе и форварде лондонского «Арсенала» Габриэле Жезусе. Оба принимали участие во вчерашнем матче третьего тура против Камеруна (поражение 0:1), и были заменены во втором тайме из-за травм.

В 1/8 финала Бразилия сыграет с Южной Кореей. Матч состоится в понедельник, 5 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.

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