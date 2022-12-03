Бразилия потеряла двух игроков до конца ЧМ из-за травм

Сборная Бразилии потеряла сразу двух игроков до конца чемпионата мира 2022 года из-за травм. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Речи идет о фланговом защитнике «Севильи» Алексе Теллесе и форварде лондонского «Арсенала» Габриэле Жезусе. Оба принимали участие во вчерашнем матче третьего тура против Камеруна (поражение 0:1), и были заменены во втором тайме из-за травм.

В 1/8 финала Бразилия сыграет с Южной Кореей. Матч состоится в понедельник, 5 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.