Чемпионат мира03 декабря 2022, 13:52 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:53
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Бразилия потеряла двух игроков до конца ЧМ из-за травм
Габриэл Жезус и Алекс Теллес в Катаре больше не сыграют
03 декабря 2022, 13:52 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:53
3119
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Сборная Бразилии потеряла сразу двух игроков до конца чемпионата мира 2022 года из-за травм. Об этом сообщают бразильские СМИ.
Речи идет о фланговом защитнике «Севильи» Алексе Теллесе и форварде лондонского «Арсенала» Габриэле Жезусе. Оба принимали участие во вчерашнем матче третьего тура против Камеруна (поражение 0:1), и были заменены во втором тайме из-за травм.
В 1/8 финала Бразилия сыграет с Южной Кореей. Матч состоится в понедельник, 5 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.
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