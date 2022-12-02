Недостаточно. Камерун обыграл резервистов Бразилии, но вылетел с Мундиаля

На стадионе «Лусаил Айконик» состоялся поединок заключительного тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретились национальные сборные Камеруна и Бразилии.

«Пентакампеоны», одержав две победы, уже после первых поединков гарантировали себе выход в плей-офф Мундиаля. В отличие от них, камерунцы сохраняли совсем небольшие шансы продолжить свой вояж в Катаре: для этого было необходимо не только побеждать бразильцев, но и рассчитывать на благоприятный исход параллельного матча между Сербией и Швейцарией.

У сборной Камеруна шансы определенно были, списывать их со счетов никто не собирался. Во первых, Тите предоставил основному составу отдых перед стадией плей-офф, выпустив на поле резервистов. А во-вторых, как показали матчи в других группах, практически любой аутсайдер может обыграть любого из главных фаворитов турнира.

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В отличие от другого поединка группы G, в Лусаиле события проходили, мягко говоря, не самым интересным образом. Бразильцы имели тотальное преимущество как во владении мячом, так и в плане созданных моментов. Однако воплотить это преимущество в забитые мячи подопечные Тите, которым побеждать было вовсе необязательно, никак не могли.

Камерунцы своего шанса дождались и в концовке все-таки забили победный мяч. На второй компенсированной минуте Венсан Абубакар открыл счет, выведя свою команду вперед. Однако вскоре герой поединка сыграл неспортивно и получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве в столь важный момент.

А в параллельном поединке Швейцария обыграла Сербию со счетом 3:2 и сумела остаться на втором месте в группе, опередив Камерун за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Бразилия, несмотря на первое поражение в Катаре, вышла в плей-офф с первого места, попав в желаемую верхнюю часть сетки. В 1/8 финала «пентакампеоны» сыграют 5 декабря на стадионе «974» в Дохе против Южной Кореи.

Чемпионат мира по футболу 2022. Группа G

Камерун – Бразилия – 1:0

Абубакар (90+2).

Абубакар (90+3).

Камерун: Эпасси – Фэ, Эбосс, Ву, Толо, Кунде (Нтчам, 68), Замбо-Ангисса, Нгамале (Нгом-Мбекели, 86), Шупо-Мотинг, Абубакар, Мбемо (Токо-Экамби, 64).

Бразилия: Эдерсон – Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес (Маркиньос, 54), Фред (Бруно Гимараэс, 55), Фабиньо, Габриэл Жезус (Педро, 64), Родриго (Эвертон Рибейро, 55), Мартинелли, Антони (Рафинья, 79).

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил)