В субботу, 2 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится поединок третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Камеруна. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Камерун

«Неукротимые львы» за всю историю семь раз участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира, а своего главного достижения добились в 1990 году, когда сумели добраться до четвертьфинала. Впрочем, после этого их выступления на Мундиалях, мягко говоря, оставляли желать лучшего.

На мировом первенстве в Катаре сборная Камеруна стартовала с минимального поражения от Швейцарии (0:1). Затем команда Ригобера Сонга была близка к поражению от Сербии, однако сумела отыграть два мяча и добилась ничьей со счетом 3:3, которая оставляет им теоретические шансы на плей-офф.

Для выхода в 1/8 финала сборной Камеруна нужно не только обыгрывать Бразилию, но и надеяться на благоприятный исход в параллельном матче Сербии и Швейцарии. Африканцев там устроит как ничья, так и победа Сербии с небольшим, желательно минимальным перевесом.

Бразилия

Сборная Бразилии – пятикратный чемпион мира, что является рекордом. Однако после 2002 года «канаринья» не просто не смогла взять титул или же хотя бы сыграть в финале Мундиаля. Бразильцы только раз с тех пор пробились дальше четвертьфинала. Да так пробились, что это стало национальным позором – легендарные 1:7 от Германии в полуфинале домашнего чемпионата мира 2014 года.

В Катаре команда Тите после двух стартовых туров досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала, обыграв по очереди Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0). В предстоящем поединке, вероятно, бразильцы сыграют резервным составом, а основа получит дополнительный отдых перед стадией плей-офф. Если не произойдет мегасенсации, Бразилия без проблем финиширует на первом месте в квартете.

Ориентировочные составы

Камерун: Эпасси – Толо, Н’Кулу, Кастеллетто, Фай, Кунде, Онгла, Ангисса, Токо Экамби, Шупо-Мотинг, Мбеумо.

Бразилия: Алиссон – Теллес, Силва, Маркиньос, Милитао, Пакета, Каземиро, Фред, Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Рафинья.

2 декабря, суббота