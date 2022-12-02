Чемпионат мира02 декабря 2022, 21:10 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:52
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Камерун – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор матча третьего тура ЧМ-2022
02 декабря 2022, 21:10 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:52
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Сегодня, 2 декабря, сборная Камеруна в третьем туре ЧМ-2022 сыграет с Бразилией. Начало матча на стадионе «Айконик» в Лусаиле – в 21:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Составы команд:
Камерун: Эпасси, Ву, Эбоссе, Толо, Фай, Нгамеле, Кунде, Ангисса, Абубакар, Мбеумо, Шупо-Мотинг
Бразилия: Эдерсон, Милитао, Алвес, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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