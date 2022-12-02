Камерун – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 2 декабря, сборная Камеруна в третьем туре ЧМ-2022 сыграет с Бразилией. Начало матча на стадионе «Айконик» в Лусаиле – в 21:00 по Киеву.

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Составы команд:

Камерун: Эпасси, Ву, Эбоссе, Толо, Фай, Нгамеле, Кунде, Ангисса, Абубакар, Мбеумо, Шупо-Мотинг

Бразилия: Эдерсон, Милитао, Алвес, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: