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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 21:10 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:52
651
0

Камерун – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор матча третьего тура ЧМ-2022

02 декабря 2022, 21:10 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:52
651
0
Камерун – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 2 декабря, сборная Камеруна в третьем туре ЧМ-2022 сыграет с Бразилией. Начало матча на стадионе «Айконик» в Лусаиле – в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Камерун: Эпасси, Ву, Эбоссе, Толо, Фай, Нгамеле, Кунде, Ангисса, Абубакар, Мбеумо, Шупо-Мотинг

Бразилия: Эдерсон, Милитао, Алвес, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник Sport.ua
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