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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 10:45 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:49
154
0

Камерун – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 декабря в 21:00 поединок Мундиаля-2022

01 декабря 2022, 10:45 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:49
154
0
Камерун – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Камеруна и Бразилия.

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Поединок состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Эль-Вакре. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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