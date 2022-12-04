Машина для голов. Мбаппе поставил жирную точку в игре с Польшей
Форвард «ПСЖ» оформил дубль на 90+1 минуте
В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».
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На 44-й минуте игры форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру открыл счет в матче после выстрела в правый нижний угол ворот из штрафной. Под конец второго тайма форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил второй гол для своей команды после удара под перекладину. На 90+1 минуте звездный француз оформил дубль точным ударом в девятку.
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