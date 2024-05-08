Удар по футбольной площадке в Харькове. Есть пострадавшие, включая 4 детей

Днем 8 мая российские террористы ударили по футбольной площадке в Салтовском районе Харькова. В это время дети играли в футбол.

Количество пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова возросло до 7, среди которых 4 ребенка.

Офис генпрокурора: «По данным следствия, 8 мая днем днем вражеская армия обстреляла Салтовский район города. Зафиксировано попадание по территории стадиона одной из школ. Получили травмы 7 мирных жителей, среди них 4 ребенка: девочка 8 лет, двое мальчиков 14 лет, мальчик 15 лет».

В результате обстрела были повреждены школа и близлежащие жилые дома. По факту обстрела начато производство.

Правоохранители и взрывотехники работают над установлением типа боеприпаса, которым враг ударил по городу.

ФОТО. Удар по футбольной площадке в Харькове