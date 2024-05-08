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  4. Бывший помощник Фоменко рассказал о причинах смерти тренера
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 21:20 |
1549
0

Бывший помощник Фоменко рассказал о причинах смерти тренера

Михаила Ивановича не стало 29 апреля

08 мая 2024, 21:20 |
1549
0
Бывший помощник Фоменко рассказал о причинах смерти тренера
ФК Динамо. Михаил Фоменко

29 апреля скончался украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» 75-летний Михаил Фоменко.

Юрий Сивуха, в свое время работавший с Фоменко в сборной Украины, назвал причины смерти Михаила Ивановича.

«Михаил Иванович умер от онкологии, а еще от проблем с сердцем. Он все не решался сделать операцию. Хотя ему было предложено. Вот все это вместе его и подкосило. Знаю, что он внимательно относился к своему здоровью – проверялся», – рассказал Сивуха.

За свою тренерскую карьеру Фоменко возглавлял «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие клубы. Михаил Иванович также тренировал сборную Украины с 2012 по 2016 год и вывел «сине-желтых» на Евро-2016.

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Юрий Сивуха смерть Михаил Фоменко сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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