Бывший помощник Фоменко рассказал о причинах смерти тренера

29 апреля скончался украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» 75-летний Михаил Фоменко.

Юрий Сивуха, в свое время работавший с Фоменко в сборной Украины, назвал причины смерти Михаила Ивановича.

«Михаил Иванович умер от онкологии, а еще от проблем с сердцем. Он все не решался сделать операцию. Хотя ему было предложено. Вот все это вместе его и подкосило. Знаю, что он внимательно относился к своему здоровью – проверялся», – рассказал Сивуха.

За свою тренерскую карьеру Фоменко возглавлял «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие клубы. Михаил Иванович также тренировал сборную Украины с 2012 по 2016 год и вывел «сине-желтых» на Евро-2016.