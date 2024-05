Куда после финала Лиги чемпионов? Назван клуб, в который может перейти Ройс

34-летний немецкий футболист и легенда дортмундской «Боруссии» Марко Ройс покинет клуб в летнее трансферное окно свободным агентом.

Как сообщает The Athletic, Ройс провел предварительные переговоры с «Сент-Луис», который выступает в Major League Soccer (MLS).

Источник отмечает, что процесс пока на ранней стадии. Ройс рассматривает широкий спектр вариантов продолжения карьеры.

«Сент-Луис» еще не определил Марко как трансферную цель и не разместил его в специальный список потенциальных переходов. В MLS клубам нужно заранее вносить в такие реестры футболистов, которых они планируют подписать.

Ройс в сезоне 2023/24 забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 39 матчах во всех турнирах. 7 мая Марко с «Боруссией» Д вышел в финал Лиги чемпионов, выбив из соревнований «ПСЖ». Для немца поединок за титул ЛЧ будет последним в футболке «шмелей».

St. Louis City have had preliminary conversations with free-agent-to-be Marco Reus, sources briefed on the situation tell The Athletic.



More from @tombogert ⬇️https://t.co/zwUA2ZiQ8P