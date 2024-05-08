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Германия
08 мая 2024, 22:19 | Обновлено 08 мая 2024, 22:25
1194
0

Куда после финала Лиги чемпионов? Назван клуб, в который может перейти Ройс

Марко покинет «Боруссию» Дортмунд летом и уже провел переговоры с «Сент-Луисом»

08 мая 2024, 22:19 | Обновлено 08 мая 2024, 22:25
1194
0
Куда после финала Лиги чемпионов? Назван клуб, в который может перейти Ройс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

34-летний немецкий футболист и легенда дортмундской «Боруссии» Марко Ройс покинет клуб в летнее трансферное окно свободным агентом.

Как сообщает The Athletic, Ройс провел предварительные переговоры с «Сент-Луис», который выступает в Major League Soccer (MLS).

Источник отмечает, что процесс пока на ранней стадии. Ройс рассматривает широкий спектр вариантов продолжения карьеры.

«Сент-Луис» еще не определил Марко как трансферную цель и не разместил его в специальный список потенциальных переходов. В MLS клубам нужно заранее вносить в такие реестры футболистов, которых они планируют подписать.

Ройс в сезоне 2023/24 забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 39 матчах во всех турнирах. 7 мая Марко с «Боруссией» Д вышел в финал Лиги чемпионов, выбив из соревнований «ПСЖ». Для немца поединок за титул ЛЧ будет последним в футболке «шмелей».

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Major League Soccer (MLS) Сент-Луис Сити Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент
Даниил Агарков Источник: The Athletic
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