Испания20 декабря 2024, 14:03 |
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Барселона хочет купить нападающего за 80 млн. Он в топ-10 футболистов мира
Лаутаро Мартинес может покинуть «Интер»
20 декабря 2024, 14:03 |
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Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, трансфер 27-летнего футболиста может стоить примерно 80 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Лаутаро Мартинес провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
Напомним, Лаутаро Мартинес занял 7-е место в голосовании «Золотого мяча 2024».
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