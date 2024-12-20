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  4. Барселона хочет купить нападающего за 80 млн. Он в топ-10 футболистов мира
Испания
20 декабря 2024, 14:03 |
314
0

Барселона хочет купить нападающего за 80 млн. Он в топ-10 футболистов мира

Лаутаро Мартинес может покинуть «Интер»

20 декабря 2024, 14:03 |
314
0
Барселона хочет купить нападающего за 80 млн. Он в топ-10 футболистов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, трансфер 27-летнего футболиста может стоить примерно 80 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Лаутаро Мартинес провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Напомним, Лаутаро Мартинес занял 7-е место в голосовании «Золотого мяча 2024».

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Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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