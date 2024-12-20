«Я общался с ним». Ребров впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Главный тренер сборной Украины будет поддерживать игрока национальной команды
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
– Ситуация с положительным допинг-тестом Михаила Мудрика. Общались ли вы уже с ним? Понимаете ли обстоятельства, учитывая, что этот тест он сдал после матчей за сборную?
– Да, я общался. Для нас каждый игрок очень важен, и Михаил очень расстроен этим. Не хочу вдаваться в подробности. Сейчас ничего нет официального. Наша позиция: мы будем поддерживать игрока, будем бороться за него. И я только желаю Михаилу терпения, чтобы он действительно понимал, что мы его поддерживаем и сделаем все, чтобы этот срок был как можно меньше, потому что это очень важный игрок для сборной Украины.
– Какое влияние теперь это будет иметь на сборную, если будет наказание?
– Еще раз говорю – для нас очень важен каждый игрок сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Лаутаро Мартинес может покинуть «Интер»