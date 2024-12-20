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Лига наций
20 декабря 2024, 14:20 | Обновлено 20 декабря 2024, 14:52
3007
1

«Я общался с ним». Ребров впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика

Главный тренер сборной Украины будет поддерживать игрока национальной команды

20 декабря 2024, 14:20 | Обновлено 20 декабря 2024, 14:52
3007
1
«Я общался с ним». Ребров впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

– Ситуация с положительным допинг-тестом Михаила Мудрика. Общались ли вы уже с ним? Понимаете ли обстоятельства, учитывая, что этот тест он сдал после матчей за сборную?

– Да, я общался. Для нас каждый игрок очень важен, и Михаил очень расстроен этим. Не хочу вдаваться в подробности. Сейчас ничего нет официального. Наша позиция: мы будем поддерживать игрока, будем бороться за него. И я только желаю Михаилу терпения, чтобы он действительно понимал, что мы его поддерживаем и сделаем все, чтобы этот срок был как можно меньше, потому что это очень важный игрок для сборной Украины.

– Какое влияние теперь это будет иметь на сборную, если будет наказание?

– Еще раз говорю – для нас очень важен каждый игрок сборной Украины.

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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saltim
Позвонил предупредить чтобы язык за зубами держал
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