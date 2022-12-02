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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 22:57 | Обновлено 02 декабря 2022, 23:11
1838
0

В Катаре чудит фальшивый Неймар

У бразильского нападающего обнаружен двойник

02 декабря 2022, 22:57 | Обновлено 02 декабря 2022, 23:11
1838
0
В Катаре чудит фальшивый Неймар
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский нападающий Неймар в настоящий момент находится вне основной игровой обоймы своей сборной на чемпионате мира, который проходит в Катаре. Он, как известно, получил травму голеностопа в матче 1-го тура групповой стадии с командой Сербии (2:0).

Присутствие Неймара в лазарете сборной Бразилии не выводит его из информационного пространства мундиаля. Тем более, что в Катаре замечен лже-Неймар, который с удовольствуем пользуется славой настоящего нападающего французского «ПСЖ».

Радует, что все это больше похоже на розыгрыш, нежели на какую-то серьезную акцию.

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Источник Sport.ua
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