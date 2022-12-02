В Катаре чудит фальшивый Неймар
У бразильского нападающего обнаружен двойник
Бразильский нападающий Неймар в настоящий момент находится вне основной игровой обоймы своей сборной на чемпионате мира, который проходит в Катаре. Он, как известно, получил травму голеностопа в матче 1-го тура групповой стадии с командой Сербии (2:0).
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Присутствие Неймара в лазарете сборной Бразилии не выводит его из информационного пространства мундиаля. Тем более, что в Катаре замечен лже-Неймар, который с удовольствуем пользуется славой настоящего нападающего французского «ПСЖ».
Радует, что все это больше похоже на розыгрыш, нежели на какую-то серьезную акцию.
The fake Neymar is having himself a memorable World Cup…🤣🤣🤣#BRA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tX46Dm7tYw— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 2, 2022
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