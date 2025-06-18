Сергей КРАВЧЕНКО: «В подсознании украинцев будет сидеть ничейный счет»

Сегодня, 18 июня, молодежная сборная Украины проведет свой заключительный матч группового раунда Евро-2025 (U-21). Чтобы пробиться в четвертьфинал подопечных Унаи Мельгосы в поединке против Нидерландов устраивает и ничья.

Все ли так просто и вообще о выступлении сине-желтых на текущем турнире эксклюзивно Sport.ua рассказал Сергей Кравченко, который, кстати, на минувшем молодежном чемпионате Европы входил в тренерский штаб сборной Украины.

– Сергей, как тебе выступление нашей сборной на нынешнем Евро?

– Прежде всего, хочу сказать, что каждый молодежный чемпионат Европы, это, на мой взгляд, высокий уровень соревнований. Да, у той же Испании и Франции в состав попали не все лучшие исполнители, так как там можно было набрать еще по одной сборной, но зато во многих командах есть футболисты старше молодежного возраста, а это взрослые, сформированные исполнители, что добавляет колорита соревнованиям.

Взять, к примеру, сборную Украины, которая одна из самых опытных команд, если считать количество матчей, которые провели нашим футболисты на таком уровне. У нас сильная сборная, как в индивидуальном, там и коллективном понимании. В составе сине-желтых три исполнителя основной сборной Украины и человек пять, которые стучатся в двери главной команды страны.

Впрочем, выводы успешности всегда завязаны на результате. Подопечные Унаи Мельгосы поначалу неплохо выглядели в игре с датчанами, но потом сели к своим воротам и поплатились. В матче с финнами были сделаны выводы, и победа была заслуженной. Соответственно, если мы пройдем в четвертьфинал, тогда можно будет четко сказать, что все нормально, в противном случае, оценка будет негативной.

– Перед турниром в нашей группе фаворитом считались Нидерланды, но из группы уже вышла Дания. Эта сборная действительно сильнее всех?

– Слышал, что перед турниром говорили, что нам предстоит сыграть со скандинавами, а это силовые команды. Я с этим не согласен. Об этом можно было говорить лет 15 назад. Сейчас датчане – играющая команда. Испанский ли у них стиль, сказать трудно, но они действуют по схеме 4–3–3. Случайно или нет, но сборная Дании обыграла и Украину, и Нидерланды. Значит, они заслуженно вышли в плей-офф.

– В решающем матче группы против Нидерландов нас устраивает ничья. Это опасное чувство?

– Конечно. В любом случае в подсознании футболистов будет сидеть этот результат. Это, на мой взгляд, в какой-то степени будет сковывать действия нашей команды. Тренерам сложно настроить подопечных на атакующий, в какой-то мере рискованный футбол, когда коллектив устраивает ничья. Хотя я могу и ошибаться, все покажет игра.

– По владению мячом Украины и Нидерланды одни из лучших на турнире. Кто в нашем матче будет действовать первым номером?

– Думаю, Нидерланды. А нам нужно постараться, чтобы это преимущество соперника не было подавляющим. Подопечным Майкла Райцигера отступать некуда, поэтому они будут стараться давить на оборону сборной Украины. И если мы с первых минут сядем к воротам, это будет для нас проблемой. У нас есть люди, которые могут хорошо выбегать в контратаки. Этим нужно воспользоваться.

– Мы заметно отстаем от Нидерландов по ударам – 48 – 28. Это может играть какую-то определяющую роль?

– Каждый матч – это новая история. Но то, что Нидерланды за два матча нанесли столько ударов, говорит о том, что это приличная команда. Это очень серьезный показатель.

– Из-за дисквалификации игру пропустит Бражко. Проблема?

– Да, это проблема. По факту у нас нет второго опорника, но в этой роли уже не раз неплохо себя проявлял Рубчинский. Он хорошо работает с мячом и неплохо действует под давлением. Но мне почему-то кажется, что Унаи Мельгоса выберет кого-то другого на эту позицию.

– Каким будет твой прогноз на матч Нидерланды – Украина?

– Хочется верить в позитивный для нас результат, поэтому поставлю на ничью – 1:1.

– То есть концовка поединка будет очень нервной?

– Легкой игры точно не будет. Главное, чтобы нас устроил результат.