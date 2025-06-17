Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций
17 июня в 17:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Вице-чемпион Украины Александрия и 4-я команда УПЛ Полесье первый раунд (Q1) пропускают и сыграют во втором раунде (Q2) Лиги конференций.
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В первом раунде квалификации Q1 ЛК стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА.
Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛК с участием Александрии и Полесья пройдет уже 18 июня. Обе команды будут в списке несеяных, их соперниками могут стать, в том числе, и команды из Q1.
Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 10 и 17 июля. Второй раунд квалификации Лиги конференций: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.
Лига конференций 2025/26
Квалификация Q1, 10 и 17 июля
Результаты жеребьевки
- Рунавик (Фарерские острова) – ХИК Хельсинки (Финляндия)
- Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан)
- Железничар (Босния и Герцеговина) – Копер (Словения)
- СИК (Финляндия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)
- Нымме Калью (Эстония) – Партизани Тирана (Албания)
- Тре Фиори (Сан-Марино) – Пюник Ереван (Армения)
- Сент-Патрикс (Ирландия) – Хегельманн (Литва)
- Дечич (Черногория) – Силекс (Северная Македония)
- Сутьеска Никшич (Черногория) – динамо брест (беларусь)
- Ларн (Северная Ирландия) – Ауда (Латвия)
- Флориана (Мальта) – Хаверфордвест (Уэльс)
- торпедо-белаз (беларусь) – Работнички (Северная Македония)
- Магпис (Гибралтар) – Пайде (Эстония)
- Биркиркара (Мальта) – Петрокуб (Молдова)
- Атлетик Эскальдес (Андорра) – Дюделанж (Люксембург)
- Валюр (Исландия) – Флора Таллин (Эстония)
- Малишево (Косово) – Викингур Рейкьявик (Исландия)
- Расинг Унион (Люксембург) – Дила Гори (Грузия)
- Влазния (Албания) – Даугавпилс (Латвия)
- Урарту (Армения) – неман гродно (беларусь)
- Ла Фиорита (Сан-Марино) – Вардар (Северная Македония)
- Кауно Жальгирис (Литва) – Пенибонт (Уэльс)
- Сент-Джозефс (Гибралтар) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)
- Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра)
Итоги жеребьевки
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