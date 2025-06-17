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Лига конференций
17 июня 2025, 17:14 | Обновлено 17 июня 2025, 18:00
2434
3

Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций

17 июня 2025, 17:14 | Обновлено 17 июня 2025, 18:00
2434
3
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в 17:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Вице-чемпион Украины Александрия и 4-я команда УПЛ Полесье первый раунд (Q1) пропускают и сыграют во втором раунде (Q2) Лиги конференций.

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В первом раунде квалификации Q1 ЛК стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА.

Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛК с участием Александрии и Полесья пройдет уже 18 июня. Обе команды будут в списке несеяных, их соперниками могут стать, в том числе, и команды из Q1.

Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 10 и 17 июля. Второй раунд квалификации Лиги конференций: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.

Лига конференций 2025/26

Квалификация Q1, 10 и 17 июля

Результаты жеребьевки

  • Рунавик (Фарерские острова) – ХИК Хельсинки (Финляндия)
  • Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан)
  • Железничар (Босния и Герцеговина) – Копер (Словения)
  • СИК (Финляндия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)
  • Нымме Калью (Эстония) – Партизани Тирана (Албания)
  • Тре Фиори (Сан-Марино) – Пюник Ереван (Армения)
  • Сент-Патрикс (Ирландия) – Хегельманн (Литва)
  • Дечич (Черногория) – Силекс (Северная Македония)
  • Сутьеска Никшич (Черногория) – динамо брест (беларусь)
  • Ларн (Северная Ирландия) – Ауда (Латвия)
  • Флориана (Мальта) – Хаверфордвест (Уэльс)
  • торпедо-белаз (беларусь) – Работнички (Северная Македония)
  • Магпис (Гибралтар) – Пайде (Эстония)
  • Биркиркара (Мальта) – Петрокуб (Молдова)
  • Атлетик Эскальдес (Андорра) – Дюделанж (Люксембург)
  • Валюр (Исландия) – Флора Таллин (Эстония)
  • Малишево (Косово) – Викингур Рейкьявик (Исландия)
  • Расинг Унион (Люксембург) – Дила Гори (Грузия)
  • Влазния (Албания) – Даугавпилс (Латвия)
  • Урарту (Армения) – неман гродно (беларусь)
  • Ла Фиорита (Сан-Марино) – Вардар (Северная Македония)
  • Кауно Жальгирис (Литва) – Пенибонт (Уэльс)
  • Сент-Джозефс (Гибралтар) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)
  • Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра)

Итоги жеребьевки

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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ILI4A
даже у белорусов 3клуба в ЛК
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0
Istm
Формально - непрохідних суперників на цьому етапі немає. Фактично - є
сумніви, особливо щодо Олександрії, у якої почались незрозумілі зміни
тренера.
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-1
VLAD
мабуть, все ж таки жеребкування другого раунду Ліги конференцій відбудеться 18 липня, а не червня
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-2
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