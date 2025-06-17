Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут

17 июня в 17:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Вице-чемпион Украины Александрия и 4-я команда УПЛ Полесье первый раунд (Q1) пропускают и сыграют во втором раунде (Q2) Лиги конференций.

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В первом раунде квалификации Q1 ЛК стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА.

Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛК с участием Александрии и Полесья пройдет уже 18 июня. Обе команды будут в списке несеяных, их соперниками могут стать, в том числе, и команды из Q1.

Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 10 и 17 июля. Второй раунд квалификации Лиги конференций: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.

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Лига конференций 2025/26

Квалификация Q1, 10 и 17 июля

Результаты жеребьевки

Рунавик (Фарерские острова) – ХИК Хельсинки (Финляндия)

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан)

Железничар (Босния и Герцеговина) – Копер (Словения)

СИК (Финляндия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)

Нымме Калью (Эстония) – Партизани Тирана (Албания)

Тре Фиори (Сан-Марино) – Пюник Ереван (Армения)

Сент-Патрикс (Ирландия) – Хегельманн (Литва)

Дечич (Черногория) – Силекс (Северная Македония)

Сутьеска Никшич (Черногория) – динамо брест (беларусь)

Ларн (Северная Ирландия) – Ауда (Латвия)

Флориана (Мальта) – Хаверфордвест (Уэльс)

торпедо-белаз (беларусь) – Работнички (Северная Македония)

Магпис (Гибралтар) – Пайде (Эстония)

Биркиркара (Мальта) – Петрокуб (Молдова)

Атлетик Эскальдес (Андорра) – Дюделанж (Люксембург)

Валюр (Исландия) – Флора Таллин (Эстония)

Малишево (Косово) – Викингур Рейкьявик (Исландия)

Расинг Унион (Люксембург) – Дила Гори (Грузия)

Влазния (Албания) – Даугавпилс (Латвия)

Урарту (Армения) – неман гродно (беларусь)

Ла Фиорита (Сан-Марино) – Вардар (Северная Македония)

Кауно Жальгирис (Литва) – Пенибонт (Уэльс)

Сент-Джозефс (Гибралтар) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра)

Итоги жеребьевки