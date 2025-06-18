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Лига конференций
18 июня 2025, 08:23 | Обновлено 18 июня 2025, 08:49
487
0

Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Для Александрии и Полесья. Смотреть LIVE

18 июня в 15:00 состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации ЛК

18 июня 2025, 08:23 | Обновлено 18 июня 2025, 08:49
487
0
Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Для Александрии и Полесья. Смотреть LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Соперников узнают украинские клубы, стартующие с этого раунда – Александрия, вице-чемпион Украины, и Полесье Житомир, занявшее 4-е место в УПЛ.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Александрия и Полесье имеют статус несеяных. Возможные их соперники – сеяные в этом раунде Q2.

За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.

Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.

Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Для Александрии и Полесья. Смотреть LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 июня в 15:00

📺 Видеотрансляция

Лига конференций 2025/26. Жеребьевка Q2

Корзины посева

Инфографика

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Николай Степанов Sport.ua
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