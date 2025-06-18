Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Для Александрии и Полесья. Смотреть LIVE
18 июня в 15:00 состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации ЛК
18 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Соперников узнают украинские клубы, стартующие с этого раунда – Александрия, вице-чемпион Украины, и Полесье Житомир, занявшее 4-е место в УПЛ.
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Александрия и Полесье имеют статус несеяных. Возможные их соперники – сеяные в этом раунде Q2.
За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.
Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.
Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Для Александрии и Полесья. Смотреть LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 июня в 15:00
Лига конференций 2025/26. Жеребьевка Q2
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