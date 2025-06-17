ВИДЕО. Первые слова Де Брюйне после трансфера в Наполи

Бельгийский полузащитник «Наполи» Кевин Де Брюйне дал небольшое интервью после трансфера в итальянский клуб из «Манчестер Сити». Вот основные тезисы:

«Я – победитель. Обожаю побеждать и всегда был таким. ненавижу проигрывать».

«Надеюсь, что мы вместе сможем построить хорошее будущее».

«Оглядываясь назад, ты видишь все эти трофеи. Но то, что было раньше не имеет значения, когда нужно продолжать карьеру»

«Я вижу, что эта команд хочет побеждать. Надеюсь, что помогу этой команде реализовать ее амбиции».

Соглашение между сторонами рассчитано на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон.

Ранее сообщалось о том, что тренер оценил перспективы Судакова в «Наполи» после перехода де Брюйне.