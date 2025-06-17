Италия17 июня 2025, 17:40 |
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ВИДЕО. Первые слова Де Брюйне после трансфера в Наполи
Бельгийский хавбек хочет выигрывать титулы
17 июня 2025, 17:40 |
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Бельгийский полузащитник «Наполи» Кевин Де Брюйне дал небольшое интервью после трансфера в итальянский клуб из «Манчестер Сити». Вот основные тезисы:
- «Я – победитель. Обожаю побеждать и всегда был таким. ненавижу проигрывать».
- «Надеюсь, что мы вместе сможем построить хорошее будущее».
- «Оглядываясь назад, ты видишь все эти трофеи. Но то, что было раньше не имеет значения, когда нужно продолжать карьеру»
- «Я вижу, что эта команд хочет побеждать. Надеюсь, что помогу этой команде реализовать ее амбиции».
Соглашение между сторонами рассчитано на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон.
Ранее сообщалось о том, что тренер оценил перспективы Судакова в «Наполи» после перехода де Брюйне.
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