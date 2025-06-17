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  4. ВИДЕО. Первые слова Де Брюйне после трансфера в Наполи
Италия
17 июня 2025, 17:40 |
311
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ВИДЕО. Первые слова Де Брюйне после трансфера в Наполи

Бельгийский хавбек хочет выигрывать титулы

17 июня 2025, 17:40 |
311
0
ВИДЕО. Первые слова Де Брюйне после трансфера в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский полузащитник «Наполи» Кевин Де Брюйне дал небольшое интервью после трансфера в итальянский клуб из «Манчестер Сити». Вот основные тезисы:

  • «Я – победитель. Обожаю побеждать и всегда был таким. ненавижу проигрывать».
  • «Надеюсь, что мы вместе сможем построить хорошее будущее».
  • «Оглядываясь назад, ты видишь все эти трофеи. Но то, что было раньше не имеет значения, когда нужно продолжать карьеру»
  • «Я вижу, что эта команд хочет побеждать. Надеюсь, что помогу этой команде реализовать ее амбиции».

Соглашение между сторонами рассчитано на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон.

Ранее сообщалось о том, что тренер оценил перспективы Судакова в «Наполи» после перехода де Брюйне.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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