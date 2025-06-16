Другие новости16 июня 2025, 14:57 |
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ФОТО. Футболист сборной Бразилии впервые стал отцом
Ришарлисон – счастливый отец
16 июня 2025, 14:57 |
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Футболист «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон стал отцом.
Его девушка Аманда Араухо родила сына, о чём пара сообщила в Instagram с фото.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Футболист подписал: «Моя любовь родилась: 3,5 кг, много здоровья».
Поздравления получил, в том числе, от Неймара.
Роман Ришарлисона и Араухо стал публичным в марте 2024 года. Пара счастлива и наслаждается новым этапом жизни.
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