ФОТО. Футболист сборной Бразилии впервые стал отцом

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон стал отцом.

Его девушка Аманда Араухо родила сына, о чём пара сообщила в Instagram с фото.

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Футболист подписал: «Моя любовь родилась: 3,5 кг, много здоровья».

Поздравления получил, в том числе, от Неймара.

Роман Ришарлисона и Араухо стал публичным в марте 2024 года. Пара счастлива и наслаждается новым этапом жизни.