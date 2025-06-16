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16 июня 2025, 14:57 |
668
0

ФОТО. Футболист сборной Бразилии впервые стал отцом

Ришарлисон – счастливый отец

16 июня 2025, 14:57 |
668
0
ФОТО. Футболист сборной Бразилии впервые стал отцом
Instagram. Ришарлисон с женой и ребенком

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон стал отцом.

Его девушка Аманда Араухо родила сына, о чём пара сообщила в Instagram с фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист подписал: «Моя любовь родилась: 3,5 кг, много здоровья».

Поздравления получил, в том числе, от Неймара.

Роман Ришарлисона и Араухо стал публичным в марте 2024 года. Пара счастлива и наслаждается новым этапом жизни.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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