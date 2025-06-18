Бавария может подписать дорогостоящую звезду. Серьезная сумма
В Мюнхене рассматривают возможность подписать Рафаэля Леау
Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау может стать игроком «Баварии», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, немецкий клуб еще не окончательное принял решение о том, стоит ли пытаться подписать игрока. В случае, если «Бавария» все таки решится на трансфер, то будет делано предложение в сумму от 75 до 85 миллионов евро.
Также Леау привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии.
В «Милане» же нет неприкасаемых игроков – в случае выгодного предложение любой может уйти.
В прошедшем сезоне Рафаэл Леау провел 50 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 13 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» отпустила форварда в хорватский коллектив.
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По стате в чемпах он равен Сане. Как заиграет неизвестно. Уже был Ренату Саншеш за оверпрайс.
Так зачем покупать за 80 лямов игрока,а Сане отпускать бесплатно было?!