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  4. Бавария может подписать дорогостоящую звезду. Серьезная сумма
Германия
18 июня 2025, 12:03 |
501
1

Бавария может подписать дорогостоящую звезду. Серьезная сумма

В Мюнхене рассматривают возможность подписать Рафаэля Леау

18 июня 2025, 12:03 |
501
1
Бавария может подписать дорогостоящую звезду. Серьезная сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау может стать игроком «Баварии», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб еще не окончательное принял решение о том, стоит ли пытаться подписать игрока. В случае, если «Бавария» все таки решится на трансфер, то будет делано предложение в сумму от 75 до 85 миллионов евро.

Также Леау привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии.

В «Милане» же нет неприкасаемых игроков – в случае выгодного предложение любой может уйти.

В прошедшем сезоне Рафаэл Леау провел 50 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 13 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» отпустила форварда в хорватский коллектив.

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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SHN
Ну это вообще будет глупость. 
По стате в чемпах он равен Сане. Как заиграет неизвестно. Уже был Ренату Саншеш за оверпрайс.
Так зачем покупать за 80 лямов игрока,а Сане отпускать бесплатно было?!
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