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16 июня 2025, 23:35 |
321
1

ФОТО. Будущий одноклубник Мудрика бросил девушку перед переходом в Челси

Эстевао Виллиан попрощался с любовью детства

16 июня 2025, 23:35 |
321
1
ФОТО. Будущий одноклубник Мудрика бросил девушку перед переходом в Челси
Instagram. Эстевао Виллиан с Неймаром

Бразильский нападающий Эстевао Виллиан расстался с девушкой Марией Гуардой перед трансфером в «Челси».

18-летний Мессиньо (прозвище футболиста – прим.) был с ней с детства, а она сопровождала его во время побед с «Палмейрасом».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист провел яркий сезон: 13 голов и 9 результативных передач, превзойдя юношеские показатели Неймара.

«Челси» заплатил за него 34 млн евро и еще 23 млн бонусами.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Serhii P.
Чєл себе вже уявив суперзіркою і залишив свою пухкеньку сіреньку дівчину. Напевно, буде підшуковувати собі супермодель у Лондоні.
Мені її жаль, що зв'язалась з мудаком.
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