Другие новости16 июня 2025, 23:35 |
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ФОТО. Будущий одноклубник Мудрика бросил девушку перед переходом в Челси
Эстевао Виллиан попрощался с любовью детства
16 июня 2025, 23:35 |
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Бразильский нападающий Эстевао Виллиан расстался с девушкой Марией Гуардой перед трансфером в «Челси».
18-летний Мессиньо (прозвище футболиста – прим.) был с ней с детства, а она сопровождала его во время побед с «Палмейрасом».
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Футболист провел яркий сезон: 13 голов и 9 результативных передач, превзойдя юношеские показатели Неймара.
«Челси» заплатил за него 34 млн евро и еще 23 млн бонусами.
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Мені її жаль, що зв'язалась з мудаком.