ФОТО. Будущий одноклубник Мудрика бросил девушку перед переходом в Челси

Бразильский нападающий Эстевао Виллиан расстался с девушкой Марией Гуардой перед трансфером в «Челси».

18-летний Мессиньо (прозвище футболиста – прим.) был с ней с детства, а она сопровождала его во время побед с «Палмейрасом».

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Футболист провел яркий сезон: 13 голов и 9 результативных передач, превзойдя юношеские показатели Неймара.

«Челси» заплатил за него 34 млн евро и еще 23 млн бонусами.