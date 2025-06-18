ФОТО. Первая тренировка Ротаня. Полесье начало сборы на клубной базе

Житомирский клуб «Полесье» на официальном сайте сообщил о начале летних сборов перед стартом сезона 2024/25.

Команда под руководством нового тренера Руслана Ротаня начала тренировки на клубной базе.

Перед началом занятия спортивный директор «Полесья» Вячеслав Шевчук представил игрокам Ротаня, который подчеркнул важность совместной работы и обозначил основные цели на будущее.

Напомним, что 18 июня «Полесье» узнает имя соперника в Q2 Лиги конференций.

ФОТО. Первая тренировка Ротаня. Полесье начало сбор на клубной базе