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Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 11:49 | Обновлено 18 июня 2025, 11:52
307
0

ФОТО. Первая тренировка Ротаня. Полесье начало сборы на клубной базе

Команда готовится к следующему сезону

18 июня 2025, 11:49 | Обновлено 18 июня 2025, 11:52
307
0
ФОТО. Первая тренировка Ротаня. Полесье начало сборы на клубной базе
ФК Полесье

Житомирский клуб «Полесье» на официальном сайте сообщил о начале летних сборов перед стартом сезона 2024/25.

Команда под руководством нового тренера Руслана Ротаня начала тренировки на клубной базе.

Перед началом занятия спортивный директор «Полесья» Вячеслав Шевчук представил игрокам Ротаня, который подчеркнул важность совместной работы и обозначил основные цели на будущее.

Напомним, что 18 июня «Полесье» узнает имя соперника в Q2 Лиги конференций.

ФОТО. Первая тренировка Ротаня. Полесье начало сбор на клубной базе

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Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото учебно-тренировочные сборы
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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