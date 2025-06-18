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Украина. Первая лига
18 июня 2025, 10:47 |
594
0

ОФИЦИАЛЬНО. 15 команд не смогут сыграть в чемпионате Украины 2025/26

На Конференции ПФЛ были приняты решения о временном или постоянном прекращении членства

18 июня 2025, 10:47 |
594
0
ОФИЦИАЛЬНО. 15 команд не смогут сыграть в чемпионате Украины 2025/26
ПФЛ

17 июня в столичном Доме футбола состоялось заседание очередной ХХХІІ Конференции ПФЛ, где собрались делегаты от всех команд-членов ПФЛ, гости из УАФ и профсоюзов, а также представители спортивной общественности.

Участники утвердили формат соревнований Первой и Второй лиги в сезоне 2025/26, состав участников и согласовали дату начала турнира.

Отдельно рассматривался вопрос о продолжении и завершении временной приостановки на сезон 2025/26 участия в соревнованиях ПФЛ некоторых клубов, утративших возможность полноценного функционирования из-за военной агрессии со стороны российской федерации.

Прекращено членство в ПФЛ следующих клубов:

  • Футбольный клуб Балканы (с. Заря) на основании заявления клуба
  • Футбольный клуб Карпаты (г. Галич) в соответствии с пунктом 2.3 статьи 10 Устава ПФЛ
  • Профессиональный Футбольный клуб Звягель (г. Звягель) в соответствии с пунктом 2.5 статьи 10 Устава ПФЛ

Временно приостановлены выступления на сезон 2025/26 для таких клубов (без лишения их членства в ПФЛ):

  • Ревера 1908 (г. Ивано-Франковск)
  • Кремень (г. Кременчуг)
  • СК Днепр-1 (г. Днепр)
  • Дружба (г. Мировка)
  • ФК Краматорск (г. Краматорск)
  • АФСК Киев (г. Киев)
  • Любомир (г. Ставище)
  • МФК Николаев (г. Николаев)
  • Мункач (г. Мукачево)
  • Кристалл (г. Херсон)
  • Энергия (г. Новая Каховка)
  • Таврия (г. Симферополь)

Таким образом, 15 команд не смогут сыграть в сезоне 2025/26 чемпионата Украины, поскольку три команды прекратили свое членство в ПФЛ полностью, еще 12 коллективов – временно.

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Николай Титюк Источник: ПФЛ
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