ОФИЦИАЛЬНО. 15 команд не смогут сыграть в чемпионате Украины 2025/26

17 июня в столичном Доме футбола состоялось заседание очередной ХХХІІ Конференции ПФЛ, где собрались делегаты от всех команд-членов ПФЛ, гости из УАФ и профсоюзов, а также представители спортивной общественности.

Участники утвердили формат соревнований Первой и Второй лиги в сезоне 2025/26, состав участников и согласовали дату начала турнира.

Отдельно рассматривался вопрос о продолжении и завершении временной приостановки на сезон 2025/26 участия в соревнованиях ПФЛ некоторых клубов, утративших возможность полноценного функционирования из-за военной агрессии со стороны российской федерации.

Прекращено членство в ПФЛ следующих клубов:

Футбольный клуб Балканы (с. Заря) на основании заявления клуба

Футбольный клуб Карпаты (г. Галич) в соответствии с пунктом 2.3 статьи 10 Устава ПФЛ

Профессиональный Футбольный клуб Звягель (г. Звягель) в соответствии с пунктом 2.5 статьи 10 Устава ПФЛ

Временно приостановлены выступления на сезон 2025/26 для таких клубов (без лишения их членства в ПФЛ):

Ревера 1908 (г. Ивано-Франковск)

Кремень (г. Кременчуг)

СК Днепр-1 (г. Днепр)

Дружба (г. Мировка)

ФК Краматорск (г. Краматорск)

АФСК Киев (г. Киев)

Любомир (г. Ставище)

МФК Николаев (г. Николаев)

Мункач (г. Мукачево)

Кристалл (г. Херсон)

Энергия (г. Новая Каховка)

Таврия (г. Симферополь)

Таким образом, 15 команд не смогут сыграть в сезоне 2025/26 чемпионата Украины, поскольку три команды прекратили свое членство в ПФЛ полностью, еще 12 коллективов – временно.