ОФИЦИАЛЬНО. 15 команд не смогут сыграть в чемпионате Украины 2025/26
На Конференции ПФЛ были приняты решения о временном или постоянном прекращении членства
17 июня в столичном Доме футбола состоялось заседание очередной ХХХІІ Конференции ПФЛ, где собрались делегаты от всех команд-членов ПФЛ, гости из УАФ и профсоюзов, а также представители спортивной общественности.
Участники утвердили формат соревнований Первой и Второй лиги в сезоне 2025/26, состав участников и согласовали дату начала турнира.
Отдельно рассматривался вопрос о продолжении и завершении временной приостановки на сезон 2025/26 участия в соревнованиях ПФЛ некоторых клубов, утративших возможность полноценного функционирования из-за военной агрессии со стороны российской федерации.
Прекращено членство в ПФЛ следующих клубов:
- Футбольный клуб Балканы (с. Заря) на основании заявления клуба
- Футбольный клуб Карпаты (г. Галич) в соответствии с пунктом 2.3 статьи 10 Устава ПФЛ
- Профессиональный Футбольный клуб Звягель (г. Звягель) в соответствии с пунктом 2.5 статьи 10 Устава ПФЛ
Временно приостановлены выступления на сезон 2025/26 для таких клубов (без лишения их членства в ПФЛ):
- Ревера 1908 (г. Ивано-Франковск)
- Кремень (г. Кременчуг)
- СК Днепр-1 (г. Днепр)
- Дружба (г. Мировка)
- ФК Краматорск (г. Краматорск)
- АФСК Киев (г. Киев)
- Любомир (г. Ставище)
- МФК Николаев (г. Николаев)
- Мункач (г. Мукачево)
- Кристалл (г. Херсон)
- Энергия (г. Новая Каховка)
- Таврия (г. Симферополь)
Таким образом, 15 команд не смогут сыграть в сезоне 2025/26 чемпионата Украины, поскольку три команды прекратили свое членство в ПФЛ полностью, еще 12 коллективов – временно.
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