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  4. Трансферный план Моуриньо. Фенербахче интересуется звездными ветеранами
Турция
15 июня 2025, 15:35 |
222
0

Трансферный план Моуриньо. Фенербахче интересуется звездными ветеранами

Португальский наставник провел беседы с Неймаром и Сон Хин Мином

15 июня 2025, 15:35 |
222
0
Трансферный план Моуриньо. Фенербахче интересуется звездными ветеранами
Transfermrkt. Сон Хин Мин

Два звездных ветерана могут летом пополнить состав турецкого «Фенербахче».

Речь идет о бразильце Неймаре и южнокорейце Пак Сон Хин Мине.

Жозе Моуриньо лично встречался с игроками и пригласил их в команду.

Неймар может перейти в «Фенербахче» из «Сантоса» на правах свободного агента, а вот Сон Хин Мин имеет действующий контракт с «Тоттенхэмом».

Турецкий журналист Ягиз Сабункоглу сообщает, что лондонцы хотят получить за Сона 30 миллионов евро.

32-летний Сон в «Тоттенхэме» играет с 2015 года. За этот период в составе «шпор» выходил на поле 331 раз и забил 127 мячей.

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Сон Хын Мин Неймар Сантос Тоттенхэм Фенербахче Жозе Моуриньо чемпионат Турции по футболу трансферы
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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