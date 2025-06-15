Трансферный план Моуриньо. Фенербахче интересуется звездными ветеранами
Португальский наставник провел беседы с Неймаром и Сон Хин Мином
Два звездных ветерана могут летом пополнить состав турецкого «Фенербахче».
Речь идет о бразильце Неймаре и южнокорейце Пак Сон Хин Мине.
Жозе Моуриньо лично встречался с игроками и пригласил их в команду.
Неймар может перейти в «Фенербахче» из «Сантоса» на правах свободного агента, а вот Сон Хин Мин имеет действующий контракт с «Тоттенхэмом».
Турецкий журналист Ягиз Сабункоглу сообщает, что лондонцы хотят получить за Сона 30 миллионов евро.
32-летний Сон в «Тоттенхэме» играет с 2015 года. За этот период в составе «шпор» выходил на поле 331 раз и забил 127 мячей.
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