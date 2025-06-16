Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации портала Defensa Central, после переподписания соглашения прошлым летом «Реал» прописал в контракте украинца фантастическую сумму отступных – 750 миллионов евро. Однако, «Реал» готов продать украинца за значительно меньшую сумму, если Лунин сам этого попросит.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Милан» может подписать Александра Зинченко.