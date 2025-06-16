Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Андрей может покинуть клуб уже этим летом
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.
По информации портала Defensa Central, после переподписания соглашения прошлым летом «Реал» прописал в контракте украинца фантастическую сумму отступных – 750 миллионов евро. Однако, «Реал» готов продать украинца за значительно меньшую сумму, если Лунин сам этого попросит.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Милан» может подписать Александра Зинченко.
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