Зинченко может перейти в легендарный клуб. Для трансфера есть одно условие

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко. Его решили продать.

По информации итальянского журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Милан» готовится к продаже звездного фулбека Тео Эрнандеса, посредники порекомендовали клубу подписать ему на замену именно Зинченко. Итальянский клуб подумает над трансфером украинца, но сначала должен продать Эрнандеса.

В этом сезоне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Егора Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».