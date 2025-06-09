Зинченко может перейти в легендарный клуб. Для трансфера есть одно условие
Александра может подписать итальянский «Милан»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко. Его решили продать.
По информации итальянского журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Милан» готовится к продаже звездного фулбека Тео Эрнандеса, посредники порекомендовали клубу подписать ему на замену именно Зинченко. Итальянский клуб подумает над трансфером украинца, но сначала должен продать Эрнандеса.
В этом сезоне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Егора Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эхо от канадского фиаско до сих пор не утихает
Прославленный тренер выделил Илью Забарного