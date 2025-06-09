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  4. Зинченко может перейти в легендарный клуб. Для трансфера есть одно условие
Италия
09 июня 2025, 23:20 |
1036
1

Зинченко может перейти в легендарный клуб. Для трансфера есть одно условие

Александра может подписать итальянский «Милан»

09 июня 2025, 23:20 |
1036
1
Зинченко может перейти в легендарный клуб. Для трансфера есть одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко. Его решили продать.

По информации итальянского журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Милан» готовится к продаже звездного фулбека Тео Эрнандеса, посредники порекомендовали клубу подписать ему на замену именно Зинченко. Итальянский клуб подумает над трансфером украинца, но сначала должен продать Эрнандеса.

В этом сезоне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Егора Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».

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Тео Эрнандес трансферы Серии A трансферы трансферы АПЛ Арсенал Лондон Милан Александр Зинченко
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Mark4854590
Я спочатку подумав, що ця умова - Зінченку має бути років на шість більше)))
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