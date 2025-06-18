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Испания
18 июня 2025, 11:59 | Обновлено 18 июня 2025, 12:02
244
0

Игрок Барсы может перейти в другой клуб Ла Лиги. Флик его готов отпустить

Пабло Торре заинтересовал представителей «Севильи»

18 июня 2025, 11:59 | Обновлено 18 июня 2025, 12:02
244
0
Игрок Барсы может перейти в другой клуб Ла Лиги. Флик его готов отпустить
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Торре

22-летний полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре оказался в шорт-листе испанского клуба «Севилья».

Новоиспечённый спортивный директор «Севильи» Антонио Кордон положил глаз на молодого игрока и стремится оформить переход Пабло уже этим летом.

Сам полузащитник не против сменить команду, поскольку Торре хочет получать больше игровой практики.

Переговоры по трансферу футболиста «Севилья» планирует начать после завершения чемпионата Европы U-21, в котором принимает участие Торре.

В этом сезоне Пабло провёл 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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Пабло Торре Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
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