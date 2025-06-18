ФОТО. Посмотрите с кем встретился Лионель Месси. Особенный подарок
Лионель Месси встретился со старым другом
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вновь встретился с легендой итальянского футбола Роберто Баджо и получил от него подписанную футболку сборной Италии с номером 10.
В Instagram Месси поблагодарил Баджо за подарок и тёплый разговор, назвав его футбольной легендой.
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Их дружба длится более 10 лет, начиная с матча «Барселона» – «Арсенал» 2010 года.
Баджо признавался, что мечтает побывать в Аргентине.
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