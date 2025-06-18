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18 июня 2025, 03:54 |
155
0

ФОТО. Посмотрите с кем встретился Лионель Месси. Особенный подарок

Лионель Месси встретился со старым другом

18 июня 2025, 03:54 |
155
0
ФОТО. Посмотрите с кем встретился Лионель Месси. Особенный подарок
Instagram. Лионель Месси и Роберто Баджо

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вновь встретился с легендой итальянского футбола Роберто Баджо и получил от него подписанную футболку сборной Италии с номером 10.

В Instagram Месси поблагодарил Баджо за подарок и тёплый разговор, назвав его футбольной легендой.

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Их дружба длится более 10 лет, начиная с матча «Барселона» – «Арсенал» 2010 года.

Баджо признавался, что мечтает побывать в Аргентине.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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