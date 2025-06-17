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  4. На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
Англия
17 июня 2025, 23:44 |
1336
0

На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ

Украинца хочет подписать английский «Ньюкасл»

17 июня 2025, 23:44 |
1336
0
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

На украинца уже долгое время претендует «ПСЖ», однако парижане решили приостановить переговоры на момент участия в КЧМ-2025, так и не договорившись о сумме трансфера с «вишнями».

На горизонте появился «Ньюкасл», который хочет купить центрального защитника. «Сороки» рассматривают трансфер Забарного и Марка Гехи, однако трансфер украинца более приоритетен, потому что дешевле.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Марк Гехи Илья Забарный Борнмут трансферы АПЛ трансферы Ньюкасл
Дмитрий Олейник Источник
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