На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

На украинца уже долгое время претендует «ПСЖ», однако парижане решили приостановить переговоры на момент участия в КЧМ-2025, так и не договорившись о сумме трансфера с «вишнями».

На горизонте появился «Ньюкасл», который хочет купить центрального защитника. «Сороки» рассматривают трансфер Забарного и Марка Гехи, однако трансфер украинца более приоритетен, потому что дешевле.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.