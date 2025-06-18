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  4. Даяна Ястремская – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 июня 2025, 11:27 |
379
1

Даяна Ястремская – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме

18 июня 2025, 11:27 |
379
1
Даяна Ястремская – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

18 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Хорватии Антонии Ружич (WTA 98). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Лейлы Фернандес, либо против Кристины Букши.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даяна Ястремская Антония Ружич WTA Ноттингем смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Vlad Holl
Яка красива ця хорватка. 
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