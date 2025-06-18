Даяна Ястремская – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Хорватии Антонии Ружич (WTA 98). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Лейлы Фернандес, либо против Кристины Букши.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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