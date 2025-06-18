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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 11:52 | Обновлено 18 июня 2025, 11:53
328
0

У Реала проблемы перед стартом КЧМ. Суперзвезда пропустил тренировку

Килиан Мбаппе заболел и может пропустить игру против «Аль-Хиляля»

18 июня 2025, 11:52 | Обновлено 18 июня 2025, 11:53
328
0
У Реала проблемы перед стартом КЧМ. Суперзвезда пропустил тренировку
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустил последнюю тренировку королевского клуба перед стартом клубного чемпионата мира, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, причиной стала высокая температура у 26-летнего футболиста. Ожидается, что он выздоровеет в ближайшее время, но рискует пропустить игру против «Аль-Хиляля», которая состоится 18 июня в 22:00 по киевскому времени.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 56 матчей на клубном уровне, отличившись 43 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу болезнь тренировка
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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