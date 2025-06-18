У Реала проблемы перед стартом КЧМ. Суперзвезда пропустил тренировку

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустил последнюю тренировку королевского клуба перед стартом клубного чемпионата мира, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, причиной стала высокая температура у 26-летнего футболиста. Ожидается, что он выздоровеет в ближайшее время, но рискует пропустить игру против «Аль-Хиляля», которая состоится 18 июня в 22:00 по киевскому времени.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 56 матчей на клубном уровне, отличившись 43 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.