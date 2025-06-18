У Реала проблемы перед стартом КЧМ. Суперзвезда пропустил тренировку
Килиан Мбаппе заболел и может пропустить игру против «Аль-Хиляля»
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустил последнюю тренировку королевского клуба перед стартом клубного чемпионата мира, сообщает издание Defensa Central.
По информации источника, причиной стала высокая температура у 26-летнего футболиста. Ожидается, что он выздоровеет в ближайшее время, но рискует пропустить игру против «Аль-Хиляля», которая состоится 18 июня в 22:00 по киевскому времени.
В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 56 матчей на клубном уровне, отличившись 43 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
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