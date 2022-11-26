Это реально страшно. Неймар показал фото распухшего голеностопа

Форвард сборной Бразилии Неймар выложил фото в Instagram, на котором изображены его распухший голеностоп, а также как он восстанавливается.

По данным из штаба сборной, Неймар пропутсит матчи группового этапа и будет готов к 1/8 финала, но существует вероятность, что он не сможет сыграть

Неймар получил травму в матче 1-го тура ЧМ-2022 против Сербии (2:0).