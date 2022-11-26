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  4. Это реально страшно. Неймар показал фото распухшего голеностопа
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 22:15 |
1795
2

Это реально страшно. Неймар показал фото распухшего голеностопа

У бразильца серьезная травма

26 ноября 2022, 22:15 |
1795
2
Это реально страшно. Неймар показал фото распухшего голеностопа
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Бразилии Неймар выложил фото в Instagram, на котором изображены его распухший голеностоп, а также как он восстанавливается.

По данным из штаба сборной, Неймар пропутсит матчи группового этапа и будет готов к 1/8 финала, но существует вероятность, что он не сможет сыграть

Неймар получил травму в матче 1-го тура ЧМ-2022 против Сербии (2:0).

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Источник Sport.ua
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Gargantua
у меня несколько раз была травма, когда я оступался и растягивал (надрывал связки). Голеностоп опухал значительно сильнее. 
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