Чемпионат мира26 ноября 2022, 22:15 |
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Это реально страшно. Неймар показал фото распухшего голеностопа
У бразильца серьезная травма
26 ноября 2022, 22:15 |
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Форвард сборной Бразилии Неймар выложил фото в Instagram, на котором изображены его распухший голеностоп, а также как он восстанавливается.
По данным из штаба сборной, Неймар пропутсит матчи группового этапа и будет готов к 1/8 финала, но существует вероятность, что он не сможет сыграть
Неймар получил травму в матче 1-го тура ЧМ-2022 против Сербии (2:0).
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Комментарии 2
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у меня несколько раз была травма, когда я оступался и растягивал (надрывал связки). Голеностоп опухал значительно сильнее.
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