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  4. Аль-Айн – Ювентус. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 11:48 |
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0

Аль-Айн – Ювентус. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 19 июня и начнется в 04:00 по Киеву

18 июня 2025, 11:48 |
65
0
Аль-Айн – Ювентус. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

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19 июня, на клубном чемпионате мира, встречу первого круга группового раунда проведут Аль-Айн и Ювентус. Матч начнется в 04:00 по киевскому времени.

Аль-Айн

Клуб из ОАЭ является самым титулованным в своей стране, хотя этого мало, чтоб считать Аль-Айн сильным. Азиатскую Лигу чемпионов команда выигрывала дважды, последний раз в сезоне 2023/24.

Последний чемпионат «боссы» отыграли крайне слабо, заняв только пятое место, данная позиция не позволит сыграть в международных турнирах следующего сезона. Имея в группе таких монстров группе как: Ювентус и Манчестер Сити, шансы на плей-офф выглядят минимальными, да и Видад непростой соперник.

Не думаю, что Аль-Айн сможет порадовать фанатов успешным выступлением, ведь для этого нет предпосылок. Данный чемпионат возможность, проверить свои силы на фоне мощных клубов с других континентов.

Ювентус

Туринский клуб в этом сезоне не смог выиграть какой-то трофей, хотя не сильно и ожидали такого от клуба. В Серии А команда вела отчаянную борьбу за зону Лиги чемпионов, в итоге, задача выполнена, клуб финишировал четвертым.

Неудачно отыграл Ювентус в Кубке Италии, где проиграл в четвертьфинале скромному Эмполи в серии пенальти. В Лиге чемпионов команда смогла пробиться в плей-офф, однако, уже в 1/16 не смогла пройти ПСВ – 2:1 дома и 1:3 в гостях, решающий мяч соперник забил в овертайме.

Хоть у Юве хороший состав, нет стабильности на дистанции, некоторые матчи против середняков складываются тяжело. В последнем туре Серии А, удалось с трудом обыграть на выезде мотивированную Венецию со счетом 3:2.

Прогноз

Можно не сомневаться, что в подобных встречах букмекеры будут отдавать европейским клубам. В данном противостоянии Ювентус справедливо считается большим фаворитом. Ранее команды между собой никогда не играли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Аль-Айн – 11,42, ничья – 6,92, победа Ювентуса – 1,19. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Туринцам нужно показывать свой класс, и уверенно брать три очка. Аль-Айн может создать проблемы сопернику, но я поставлю на успех Ювентуса с форой -1,5 гола за 1,62.

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Аль-Айн Ювентус клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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