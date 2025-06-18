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Аль-Айн
19.06.2025 04:00 - : -
Ювентус
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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 20:47 |
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Аль-Айн – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы G КЧМ-2025 19 июня в 04:00

18 июня 2025, 20:47 |
60
0
Аль-Айн – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

В ночь на 19 июня состоится матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Айн (ОАЭ) и Ювентус (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Аль-Айн и Ювентус играют вместе с Манчестер Сити и ФК Видад.

Аль-Айн – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

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Аль-Айн Ювентус смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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