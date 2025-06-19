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  4. Игор ТУДОР: «Мы хотим пройти как можно дальше»
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 09:56 |
261
1

Игор ТУДОР: «Мы хотим пройти как можно дальше»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над «Аль-Айном»

19 июня 2025, 09:56 |
261
1
Игор ТУДОР: «Мы хотим пройти как можно дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал разгромную победу над арабским «Аль-Айном» (5:0) в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025:

«Аль-Айн» давил в начале игры, но мы правильно ответили. Это хороший результат и хорошее начало турнира, которое придает нам уверенности. Нам хорошо удавалось контролировать темп игры, в том числе и потому, что было жарко.

Мы хотим пройти как можно дальше в соревнованиях, мы довольны таким началом. Консейсау провел хорошую игру, так же как и Коло Муани. Они хорошо справляются, и я также доволен возвращением Федерико Гатти и Тена Копмейнерса, они являются важными игроками».

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Ювентус клубный чемпионат мира по футболу Аль-Айн Игор Тудор пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Ювентус
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ivankondrat96
Ювентус останнім часом не дуже тішив своїх вболівальників. Цей турнір - непогана можливість це зробити
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