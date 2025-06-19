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Клубный чемпионат мира
Аль-Айн
19.06.2025 04:00 – FT 0 : 5
Ювентус
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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 06:05 | Обновлено 19 июня 2025, 06:31
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Кто оформил дубль? Ювентус уничтожил Аль-Айн в первом матче на КЧМ-2025

Туринский клуб наколотил пять голов в ворота эмиратской команды – 5:0

19 июня 2025, 06:05 | Обновлено 19 июня 2025, 06:31
505
0
Кто оформил дубль? Ювентус уничтожил Аль-Айн в первом матче на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани и Франсишку Консейсау

19 июня состоялся матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Айн и Ювентус.

Поединок прошел на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу туринцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По дублю в этой встрече оформили Рандаль Коло Муани и Франсишку Консейсау. Еще один мяч для итальянского коллектива забил Кенан Йылдыз.

Четыре мяча Старая Синьора положила еще в первом тайме. Впервые с 2018 года итальянскому гранду удалось отличиться четыре раза за первые 45 минут матча.

Ювентус добыл самую крупную победу в истории клуба в стартовых матчах КЧМ, учитывая предыдущие форматы соревнований.

В одном квартете Аль-Айн и Юве выступают вместе с Манчестер Сити (Англия) и ФК Видад (Марокко). 18 июня горожане одолели соперников 2:0.

Клубный чемпионат мира 2025. 19 июня

Группа G. 1-й тур

Аль-Айн (ОАЭ) – Ювентус (Италия) – 0:5

Голы: Коло Муани, 11, 45+4, Консейсау, 21, 58, Йылдыз, 31

Аль-Айн: Руи Патрисиу, Абдул Карим Траоре, Рами Рабиа, Факундо Забала, Куаме Отонне (Амаду Ньянг, 68), Марсель Ратник, Каку (Адис Ясич, 76), Пак Ен У (Нассим Чадли, 76), Матиас Паласиос (Яхия Надер, 68), Коджо Лаба, Суфьян Раими (Джошуа Удо, 90+2)

Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Николо Савона (Федерико Гатти, 70), Пьер Калулу, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Тимоти Веа, 46), Алберту Кошта, Вестон МакКенни, Кефрен Тюрам-Юльен (Дуглас Луис, 46), Кенан Йылдыз (Тен Копмейнерс, 61), Шику Консейсау, Рандал Коло-Муани (Душан Влахович, 70)

Предупреждения: Абдул Карим Траоре (90+3) – Вестон МакКенни (5), Андреа Камбьязо (16), Шику Консейсау (60), Федерико Гатти (82)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Ювентус).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Ювентус).
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Рандаль Коло Муани Франсишку Консейсау Ювентус Аль-Айн Кенан Йылдыз клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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