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Евро U21
Нидерланды U21
18.06.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
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Молодежные турниры
18 июня 2025, 12:03 |
111
0

Нидерланды U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025

Поединок состоится 18 июня и начнется в 19:00 по Киеву

18 июня 2025, 12:03 |
111
0
Нидерланды U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Коллаж Sport.ua

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18 июня, свой третий матч на групповой стадии молодежного евро проведут Нидерланды U21 и Украина U21. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Нидерланды U21

По первым играм можно сказать, что Нидерландам явно не хватает концентрации, есть качественные футболисты, играют неплохо, но есть над чем работать. В первом матче команда была большим фаворитом в битве против Финляндии, однако, умудрилась гореть 0:2 к середине первого тайма. Камбэк совершить удалось, но хватило этого только для ничьи – 2:2, причем сравняли счет уже в компенсированное время.

Тяжелым получился и второй матч против Дании, в той встречи подопечные Майкла Райцигера открыли счет, благодаря курьезному автоголу, но в итоге уступили 1:2. Играла команда хорошо, 28 ударов по воротам, 10 в створ, не зря, героем встречи был признан вратарь соперника. Теперь права на ошибку нет, только победа выведет Нидерланды в плей-офф.

Украина U21

Для украинцев турнир начался с интересного матча против датчан, у которых удалось выиграть первый тайм, благодаря голу Волошина. Во второй половине было забито целых четыре мяча, из них три забили соперники, обидное поражение со счетом 2:3, где-то просто не повезло.

Матч против финнов был другим, чувствовалось, что украинцы выше классом, в первом тайме Ванат вывел свою команду вперед, а во второй половине Брагару установил окончательный счет, после ляпа вратаря соперника – 2:0. Судьба украинцев в их руках, они вторые в группе, чтоб сохранить позицию, им достаточно не проиграть. Закрываться на своей половине против опасных Нидерландов опасная затея, а вот сыграть на контратаках против не безупречного в обороне соперника, звучит перспективно.

Личные встречи

Молодежки этого возраста стран пересекались много раз, играя с переменным успехом, результат зависел от мастерства поколения. Последний очная встреча состоялась 7 лет назад, сейчас это футболисты в расцвете сил.

Прогноз

Всегда интересно, когда интрига сохраняется до последнего тура, в группе D именно такая ситуация. На бумаге Нидерланды котируются фаворитами, хотя обыграть украинцев задача не из легких.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Нидерландов U21 – 1,5, ничья – 4,88, победа Украины U21– 5,33. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Украинцев устроит ничья в этой встрече, выше второго места им не подняться, а вот Нидерландам надо играть исключительно на победу. От команд ожидают высокой результативности, я рискну поставить на обмен голами за 1,56.

Прогноз Sport.ua
Нидерланды U21
18 июня 2025 -
19:00
УКРАИНА U21
Обе команды забьют 1.56 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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