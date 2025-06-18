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Евро U21
Англия U21
18.06.2025 22:00 - : -
Германия U21
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Молодежные турниры
18 июня 2025, 11:54 |
39
0

Англия U-21 – Германия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2025

Поединок состоится 18 июня и начнется в 22:00 по Киеву

18 июня 2025, 11:54 |
39
0
Англия U-21 – Германия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня на Под Зобором пройдет матч 3-го тура Евро U-21, в котором молодежная сборная Англии сыграет против молодежной сборной Германии.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Англия

Команда на прошлом таком турнире стала чемпионом - впервые с первой половины 80-х лет прошлого века. Нынешнее поколение тоже имеет немало звезд, достаточно сказать, что львиная их часть играет за клубы АПЛ, а некоторые вызывались в национальную сборную. Не удивительно, что в квалификации британцы выиграли свою группу, правда, украинцев тогда обогнали минимально, в один балл.

На самом Евро подопечные Ли Карсли стартовали в четверг, поединком против чехов. И солидно обыграли этого соперника со счетом 3:1. После этого была встреча с представителями принимающей страны, словенцами, что только благодаря этому дебютировали на турнире. Там ограничились только нулевой ничьей.

Германия

Сборная достаточно часто добивалась успеха в рамках этой возрастной категории. Но если в 2021-м году было взято очередной титул, но в Грузии на следующем розыгрыше был полный провал: ничья и пара поражений, что, конечно же, привело к вылету уже после группового этапа. Обновленный вариант, в квалификации прошлого года, уверенно проявил себя, собрав 26 очков в 10 матчах (8 побед при паре ничьих).

На самом Евро Брайан Груда и компания начинали с того, что устроила экзамен для дебютантов, словенцев. Тем не помогло и то, что они принимали турнир: оформили разгром 3:0 с хет-триком Вольтемаде из Штутгарта. Против чехов в воскресенье в Дунайской Стреде получилось не намного менее уверенно - закончили 4:2.

Статистика личных встреч

На уровне U-21 сборные провели 13 поединков, начиная с 2005-го года. Англичане при четырех поражениях выиграли 5 раз, в том числе в обоих крайних матчах, в 2022-2023 годах.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в англичан, но в целом пара довольно равная. С учетом того, что показывали немцы на турнире, берем тотал больше 2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,85.

Прогноз Sport.ua
Англия U21
18 июня 2025 -
22:00
Германия U21
Тотал больше 2.5 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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