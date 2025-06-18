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Евро U21
Англия U21
18.06.2025 22:00 – 52 0 : 2
Германия U21
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18 июня 2025, 22:01 | Обновлено 18 июня 2025, 22:03
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0

Евро-2025 U-21. Матчи 3-го тура, 18 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите вечером 18 июня поединки 3-го тура чемпионата Европы U-21

18 июня 2025, 22:01 | Обновлено 18 июня 2025, 22:03
269
0
Евро-2025 U-21. Матчи 3-го тура, 18 июня. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

18 июня проходят 4 поединка 3-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 18 июня

  • 19:00. Дания U-21 – Финляндия U-21 – 2:2
  • 19:00. Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0
  • 22:00. Англия U-21 – Германия U-21
  • 22:00. Словения U-21 – Чехия U-21

Инфографика

19:00. Дания U-21 – Финляндия U-21

19:00. Нидерланды U-21 – Украина U-21

22:00. Англия U-21 – Германия U-21

22:00. Словения U-21 – Чехия U-21

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Нельсон Вайпер (Германия U21).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Ансгар Кнауфф (Германия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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