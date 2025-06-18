Евро-2025 U-21. Матчи 3-го тура, 18 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите вечером 18 июня поединки 3-го тура чемпионата Европы U-21
В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.
18 июня проходят 4 поединка 3-го тура континентального первенства.
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Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
Евро-2025 U-21. 3-й тур, 18 июня
- 19:00. Дания U-21 – Финляндия U-21 – 2:2
- 19:00. Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0
- 22:00. Англия U-21 – Германия U-21
- 22:00. Словения U-21 – Чехия U-21
Инфографика
19:00. Дания U-21 – Финляндия U-21
19:00. Нидерланды U-21 – Украина U-21
22:00. Англия U-21 – Германия U-21
22:00. Словения U-21 – Чехия U-21
События матча
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