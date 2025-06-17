Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.

В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.

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В 3-м туре Испания и Италия сыграли вничью (1:1), а в матче престижа Румыния уступила Словакии (1:2).

В 1/4 финала из группы A вышли Испания и Италия (по 7 очков), турнир покидают Словакия (3) и Румыния (0).

Определено 6 четвертьфиналистов: Испания, Италия (группа A), Германия (группа B), Португалия, Франция (группа C), Дания (группа D).

На оставшиеся две путевки претендуют: Англия (большая вероятность) и Словения (микроскопический шансы) из группы B, а также Украина (3), Нидерланды и Финляндия (по 1) из группы D.

Португалия станет соперником Украины в 1/4 финала, если сине-желтые в 3-м туре не проиграют Нидерландам (18 июня).

Уже определена одна четвертьфинальная пара: Дания и Франция сыграют 22 июня в Прешове.

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. Группа A. 3-й тур, 17 июня

22:00. Испания U-21 – Италия U-21 – 1:1

Голы: Хесус Родрігес, 53 – Никколо Пизилли, 59

22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21 – 1:2

Голы: Акдаг 67 – Оберт, 11, Суслов, 57

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