Испания U-21 – Италия U-21 – 1:1. Битва фаворитов. Видео голов и обзор

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.

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В 3-м туре Испания и Италия сыграли вничью (1:1) в матче лидеров группы.

В 1/4 финала из группы A вышли Испания и Италия (по 7 очков), турнир покидают Словакия (3) и Румыния (0).

Евро-2025 U-21. Группа A. 3-й тур, 17 июня

22:00. Испания U-21 – Италия U-21 – 1:1

Голы: Хесус Родригес, 53 – Никколо Пизилли, 59

Видео гола и обзор матча