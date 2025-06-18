Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания U-21 – Италия U-21 – 1:1. Битва фаворитов. Видео голов и обзор
Евро U21
Испания U21
17.06.2025 22:00 – FT 1 : 1
Италия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
18 июня 2025, 02:43 | Обновлено 18 июня 2025, 02:52
27
0

Испания U-21 – Италия U-21 – 1:1. Битва фаворитов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21

18 июня 2025, 02:43 | Обновлено 18 июня 2025, 02:52
27
0
Испания U-21 – Италия U-21 – 1:1. Битва фаворитов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 3-м туре Испания и Италия сыграли вничью (1:1) в матче лидеров группы.

В 1/4 финала из группы A вышли Испания и Италия (по 7 очков), турнир покидают Словакия (3) и Румыния (0).

Евро-2025 U-21. Группа A. 3-й тур, 17 июня

22:00. Испания U-21 – Италия U-21 – 1:1

Голы: Хесус Родригес, 53 – Никколо Пизилли, 59

Видео гола и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Никколо Пизилли (Италия U21).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Родригес (Испания U21).
По теме:
Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Нидерланды U-21– Украина U-21
Нидерланды U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
Румыния U-21 – Словакия U-21 – 1:2. Матч престижа. Видео голов и обзор
сборная Испании по футболу U-21 сборная Италии по футболу U-21 видео голов и обзор Испания - Италия Евро-2025 U-21 Никколо Пизилли
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера
Футбол | 17 июня 2025, 11:37 2
Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера
Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера

Василий Кардаш считает, что Арсений Батагов давно стучится в дверь команды

Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Футбол | 17 июня 2025, 07:37 6
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель

Александр может переехать в «Милан»

Минспорта опубликовало заявление по поводу конфликта с участием Селезнева
Футбол | 17.06.2025, 22:12
Минспорта опубликовало заявление по поводу конфликта с участием Селезнева
Минспорта опубликовало заявление по поводу конфликта с участием Селезнева
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Бокс | 17.06.2025, 09:05
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Легенда Динамо объяснил, в каком случае Ребров может покинуть сборную
Футбол | 18.06.2025, 01:54
Легенда Динамо объяснил, в каком случае Ребров может покинуть сборную
Легенда Динамо объяснил, в каком случае Ребров может покинуть сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
16.06.2025, 18:03 88
Футбол
«Он точно закончит все нокаутом». Известный боксер о реванше Усик – Дюбуа
«Он точно закончит все нокаутом». Известный боксер о реванше Усик – Дюбуа
16.06.2025, 19:26 1
Бокс
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 13
Футбол
Известный тренер: «Усик поплывет после такого. Это будет очень легко»
Известный тренер: «Усик поплывет после такого. Это будет очень легко»
16.06.2025, 01:17
Бокс
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
16.06.2025, 12:02 5
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
16.06.2025, 23:40 2
Футбол
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 20
Футбол
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем