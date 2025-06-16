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Евро U21
Испания U21
17.06.2025 22:00 - : -
Италия U21
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Чемпионат Европы
16 июня 2025, 19:43 |
151
0

Испания U-21 – Италия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Матч начнется 17 июня в 22:00 по Киеву

16 июня 2025, 19:43 |
151
0
Испания U-21 – Италия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Молодежная сборная Италии по футболу

Во вторник 17 июня состоится игра 3-го раунда молодежного Евро U-21 между сборными Испании и Италии. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Испания U-21

В отборе на турнир Испания набрала 28 очков за 10 игр (единственная потеря баллов состоялась в матче против Бельгии) и заняла 1-е место в группе. Выступление на Евро коллектив начал с победы над Словакией, а во 2-м туре одолел Румынию. Команда уже обеспечила себе участие в четвертьфинале соревнований.

Италия U-21

За 10 игр квалификации команда завоевала 22 очка и заняла 1-е место, опередив Норвегию и Ирландию на 3 балла. На основном этапе Евро Италия с минимальным счетом одолела Румынию и Словакию, и, как и «Фурия Роха», уже обеспечила себе место в четвертьфинале.

Личные встречи

Текущими составами коллективы еще ни разу не встречались в официальных поединках.

Интересные факты

  • Испания забила 5 голов в текущем розыгрыше Евро, лучшая статистика только у Германии – 7 голов.
  • Только Нидерланды получили больше очков на отборе (30), чем Испания – 28.
  • В последних 7 официальных играх Италия 6 раз хранила свои ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Испания: Итурбе, - Буэну, Москера, Таррега, Моро – Турьентес, Герра – Лопес, Торре, Санчес – Молейро

Италия: Депланше – Руджери, Пирола, Коппола, Дзанотти – Ндур, Хиларди, Фаббиан – Касадеи, Бальданцы – Ньонто

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.84.

Прогноз Sport.ua
Испания U21
17 июня 2025 -
22:00
Италия U21
Обе забьют 1.84 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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