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Евро U21
Испания U21
17.06.2025 22:00 - : -
Италия U21
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Молодежные турниры
17 июня 2025, 19:05 | Обновлено 17 июня 2025, 19:26
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Евро-2025 U-21. Матчи 3-го тура, 17 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите вечером 17 июня поединки 2-го тура чемпионата Европы U-21

17 июня 2025, 19:05 | Обновлено 17 июня 2025, 19:26
169
0
Евро-2025 U-21. Матчи 3-го тура, 17 июня. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.

В очередной игровой день 17 июня проходят 4 поединка 3-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 17 июня

  • 19:00. Грузия U-21 – Португалия U-21
  • 19:00. Франция U-21 – Польша U-21
  • 22:00. Испания U-21 – Италия U-21
  • 22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21

Турнирные таблицы

Инфографика

19:00. Грузия U-21 – Португалия U-21

19:00. Франция U-21 – Польша U-21

22:00. Испания U-21 – Италия U-21

22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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