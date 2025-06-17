Евро-2025 U-21. Матчи 3-го тура, 17 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите вечером 17 июня поединки 2-го тура чемпионата Европы U-21
В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.
В очередной игровой день 17 июня проходят 4 поединка 3-го тура континентального первенства.
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Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
Евро-2025 U-21. 3-й тур, 17 июня
- 19:00. Грузия U-21 – Португалия U-21
- 19:00. Франция U-21 – Польша U-21
- 22:00. Испания U-21 – Италия U-21
- 22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21
Турнирные таблицы
Инфографика
19:00. Грузия U-21 – Португалия U-21
19:00. Франция U-21 – Польша U-21
22:00. Испания U-21 – Италия U-21
22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21
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