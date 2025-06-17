Евро-2025 U-21. Матчи 3-го тура, 17 июня. Смотреть онлайн LIVE

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.

В очередной игровой день 17 июня проходят 4 поединка 3-го тура континентального первенства.

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Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 17 июня

19:00. Грузия U-21 – Португалия U-21

19:00. Франция U-21 – Польша U-21

22:00. Испания U-21 – Италия U-21

22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21

Турнирные таблицы

Инфографика

19:00. Грузия U-21 – Португалия U-21

19:00. Франция U-21 – Польша U-21

22:00. Испания U-21 – Италия U-21

22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21