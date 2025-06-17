Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.

В очередной игровой день 17 июня уже состоялись два поединка 3-го тура континентального первенства.

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Грузия потерпела фиаско в матче с Португалией (0:4) и выбыла из турнира. За грузинскую сборную играли Иракли Азаров из Шахтера и Гиорги Майсурадзе из Полесья. В другом матче Франция переиграла Польшу (4:1).

В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция (по 7 очков). Именно Португалия станет соперником Украины, если сине-желтые в 3-м туре не проиграют Нидерландам (18 июня).

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 17 июня

19:00. Грузия U-21 – Португалия U-21 – 0:4

Голы: Пинейру, 24, Кенда, 62, Родригу Гомеш, 87, Энрике Араужу, 90+5 (пен)

19:00. Франция U-21 – Польша U-21 – 4:1

Голы: Зезе, 18, Сиссе, 19, 29, Аблин, 82 – Мосор, 61

22:00. Испания U-21 – Италия U-21

22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21

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