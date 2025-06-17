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Евро U21
Грузия U21
17.06.2025 19:00 – FT 0 : 4
Португалия U21
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Молодежные турниры
17 июня 2025, 21:05 | Обновлено 17 июня 2025, 21:38
4067
2

Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины

В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция

17 июня 2025, 21:05 | Обновлено 17 июня 2025, 21:38
4067
2
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.

В очередной игровой день 17 июня уже состоялись два поединка 3-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Грузия потерпела фиаско в матче с Португалией (0:4) и выбыла из турнира. За грузинскую сборную играли Иракли Азаров из Шахтера и Гиорги Майсурадзе из Полесья. В другом матче Франция переиграла Польшу (4:1).

В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция (по 7 очков). Именно Португалия станет соперником Украины, если сине-желтые в 3-м туре не проиграют Нидерландам (18 июня).

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 17 июня

  • 19:00. Грузия U-21 – Португалия U-21 – 0:4

Голы: Пинейру, 24, Кенда, 62, Родригу Гомеш, 87, Энрике Араужу, 90+5 (пен)

  • 19:00. Франция U-21 – Польша U-21 – 4:1

Голы: Зезе, 18, Сиссе, 19, 29, Аблин, 82 – Мосор, 61

  • 22:00. Испания U-21 – Италия U-21
  • 22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

Инфографика

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Энрике Араужу (Португалия U21).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Португалия U21).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Жеовани Кенда (Португалия U21).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Пиньейру (Португалия U21).
5’
Лаша Одишария (Грузия U21) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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nekton
Все. Пиши пропало нашим шансам. Якщо цей сайт говорить про можливого суперника то наші далі в 95% не проходять
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+2
Victor673256ua
В цій групі без сюрпризів. Хоча Грузія і старалась. Але з 5-ї хвилини у меншості проти Португалії шансів не було
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0
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