Грузия U21 – Португалия U21 – 0:4. Фиаско Азарова и Майсурадзе. Видео голов
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В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.
В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.
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Грузия потерпела фиаско в матче с Португалией (0:4) и выбыла из турнира.
За грузинскую сборную играли Иракли Азаров из Шахтера и Гиорги Майсурадзе из Полесья.
В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция (по 7 очков), турнир покидают Грузия (3) и Польша (0).
Евро-2025 U-21. 3-й тур, 17 июня
19:00. Грузия U-21 – Португалия U-21 – 0:4
Голы: Пинейру, 24, Кенда, 62, Родригу Гомеш, 87, Энрике Араужу, 90+5 (пен)
События матча
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