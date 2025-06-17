Грузия U21

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.

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Грузия потерпела фиаско в матче с Португалией (0:4) и выбыла из турнира.

За грузинскую сборную играли Иракли Азаров из Шахтера и Гиорги Майсурадзе из Полесья.

В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция (по 7 очков), турнир покидают Грузия (3) и Польша (0).

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 17 июня

19:00. Грузия U-21 – Португалия U-21 – 0:4

Голы: Пинейру, 24, Кенда, 62, Родригу Гомеш, 87, Энрике Араужу, 90+5 (пен)