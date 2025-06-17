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Евро U21
Грузия U21
17.06.2025 19:00 – FT 0 : 4
Португалия U21
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17 июня 2025, 23:27 | Обновлено 17 июня 2025, 23:44
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Грузия U21 – Португалия U21 – 0:4. Фиаско Азарова и Майсурадзе. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21

17 июня 2025, 23:27 | Обновлено 17 июня 2025, 23:44
51
0
Грузия U21 – Португалия U21 – 0:4. Фиаско Азарова и Майсурадзе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Майсурадзе (слева)

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Грузия потерпела фиаско в матче с Португалией (0:4) и выбыла из турнира.

За грузинскую сборную играли Иракли Азаров из Шахтера и Гиорги Майсурадзе из Полесья.

В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция (по 7 очков), турнир покидают Грузия (3) и Польша (0).

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 17 июня

19:00. Грузия U-21 – Португалия U-21 – 0:4

Голы: Пинейру, 24, Кенда, 62, Родригу Гомеш, 87, Энрике Араужу, 90+5 (пен)

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Энрике Араужу (Португалия U21).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Португалия U21).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Жеовани Кенда (Португалия U21).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Пиньейру (Португалия U21).
5’
Лаша Одишария (Грузия U21) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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