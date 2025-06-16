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Евро U21
Грузия U21
17.06.2025 19:00 - : -
Португалия U21
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Чемпионат Европы
16 июня 2025, 18:33 | Обновлено 16 июня 2025, 19:18
103
1

Грузия U-21 – Португалия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Матч начнется 17 июня в 19:00 по Киеву

16 июня 2025, 18:33 | Обновлено 16 июня 2025, 19:18
103
1
Грузия U-21 – Португалия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Молодежная сборная Португалии по футболу

Во вторник 17 июня состоится игра 3-го раунда молодежного Евро U-21 между сборными Грузии и Португалии. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Грузия

На отборе команда завоевала 19 очков за 10 игр и заняла 2-е место группы, уступив лишь сборной Нидерландов, которая на отборе не потеряла ни одного очка. В стыковых матчах Грузии противостояла Хорватия, и после ничьей по сумме двух матчей все решилось в серии пенальти, где бело-красные оказались успешнее. В 1-м туре Евро команда одолела Польшу, во 2-м уступила Франции, именно поэтому сейчас грузины с 3 очками находятся на 3 месте группы. Выход в четвертьфинал коллектива может подарить только победа против Португалии.

Португалия

А вот Португалия попала на турнир благодаря 1-му месту квалификации – за 10 игр команда одержала 9 побед и 1 раз проиграла – произошло это в матче против Греции. Свои выступления на Евро коллектив начал с нулевой ничьей против Франции, а вот во 2-м туре разгромил сверстников из Польши со счетом 5:0. Для выхода в плей-офф португальцам нужно просто не проиграть грузинам.

Личные встречи

В последний раз команды встречались еще на Евро 2023, тогда победу со счетом 2:0 одержала сборная Грузии. Однако с тех пор составы команд претерпели немалые изменения.

Интересные факты

  • Португалия забила 5 голов в этом розыгрыше Евро, лучшая статистика только у Германии – 7 забитых мячей.
  • Грузия – единственная сборная турнира, имеющая равное количество забитых и пропущенных голов – по 4.
  • Португалия одержала 8 побед в последних 10 официальных играх, еще 1 матч сборная сыграла вничью и 1 проиграла.

Возможные стартовые составы

Грузия: Хараташвили – Азаров, Хвадагиани, Сазонов, Майсурадзе – Гагнидзе, Ломинадзе, Мамагейшвили – Иоян, Квернадзе, Одишария

Португалия: Соареш – Наразиньо, Мунис, Ламба, Пиньеро – Бернарду, Насименту, Сантос – Фернандеш, Араужу, Кенда

Прогноз

Я поставлю на Португалию с форой -1.5 и коэффициентом 1.89.

Прогноз Sport.ua
Грузия U21
17 июня 2025 -
19:00
Португалия U21
Португалия с форой -1.5 1.89 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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Сергей Литвиненко
Цікава команда у Грузії,можлива сенсація.
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