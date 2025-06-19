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Евро U21
Англия U21
18.06.2025 22:00 – FT 1 : 2
Германия U21
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19 июня 2025, 00:29 | Обновлено 19 июня 2025, 00:40
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Англия U-21 – Германия U-21 – 1:2. Битва фаворитов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21

19 июня 2025, 00:29 | Обновлено 19 июня 2025, 00:40
22
0
Англия U-21 – Германия U-21 – 1:2. Битва фаворитов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 июня состоялись матчи 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

Завершен групповой раунд, и определены все четвертьфиналисты турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В последних матчах 3-го тура Англия проиграла Германии (1:2), а Словения уступила Чехии (0:2).

Из группы B в плей-офф вышли Германия (9 очков) и Англия (4), а Чехия (3) и Словения (1) покидают турнир.

🏆 Евро-2025 U-21. 3-й тур, 18 июня

22:00. Англия U-21 – Германия U-21 – 1:2

Голы: Скотт, 76 – Кнауфф, 3, Вайпер, 33

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Скотт (Англия U21).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Нельсон Вайпер (Германия U21).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Ансгар Кнауфф (Германия U21).
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Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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